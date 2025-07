Saison culturelle Ouverture de saison « VU »- Cie Sacékripa Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

L’Ouverture de saison, c’est une grande fête, un après-midi pour partager des spectacles gratuits et en plein air.

Comme chaque année, l’Espace Jéliote vous invite à célébrer le début d’une nouvelle saison culturelle.

Entre théâtre d’objet, cirque miniature et clown involontaire, VU met en scène un personnage méticuleux et ordonné… jusqu’à ce que ça dérape !

Théâtre d’objet dès 7 ans (et surtout pas moins) durée 1h

Et aussi tout l’après-midi

● Point d’information devant l’Espace Jéliote

● De quoi boire et manger avec l’association La-Haüt et Les Délices de la Mielle

● Portes ouvertes de l’atelier avec la marionnettiste Audrey Laurent .

Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

