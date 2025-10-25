Saison Culturelle Parisian Classic Four Bourganeuf

Saison Culturelle PP Project

Salle Confluences Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un spectacle avec des effets plus que spéciaux !

MARIONNETTES ET MUSIQUE LIVE Compagnie Les Involtes

‍ ‍ ‍ Public familial dès 5 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Saison Culturelle PP Project

L’événement Saison Culturelle PP Project Bourganeuf a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Creuse Sud Ouest