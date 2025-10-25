Saison Culturelle Parisian Classic Four Bourganeuf
Saison Culturelle Parisian Classic Four Bourganeuf mercredi 8 avril 2026.
Saison Culturelle PP Project
Salle Confluences Bourganeuf Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Un spectacle avec des effets plus que spéciaux !
MARIONNETTES ET MUSIQUE LIVE Compagnie Les Involtes
Public familial dès 5 ans.
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .
Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Saison Culturelle PP Project
L’événement Saison Culturelle PP Project Bourganeuf a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Creuse Sud Ouest
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