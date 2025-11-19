Saison culturelle Parle-moi d’amour de Philippe Claudel Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Parle-moi d’amour de Philippe Claudel Théâtre Le Puy-en-Velay mercredi 19 novembre 2025.

Saison culturelle Parle-moi d’amour de Philippe Claudel

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 48 EUR

Série 1 48€

Série 2 41€

Série 3 30€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Une comédie jubilatoire où tous les coups bas sont permis ! Avec Marie-Anne Chazel et Michel Leeb.

.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

A jubilant comedy where anything goes! With Marie-Anne Chazel and Michel Leeb.

German :

Eine jubelnde Komödie, in der alle Tiefschläge erlaubt sind! Mit Marie-Anne Chazel und Michel Leeb.

Italiano :

Una commedia esilarante in cui tutto è permesso! Con Marie-Anne Chazel e Michel Leeb.

Espanol :

Una comedia jubilosa en la que todo vale Con Marie-Anne Chazel y Michel Leeb.

L’événement Saison culturelle Parle-moi d’amour de Philippe Claudel Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay