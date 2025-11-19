Saison culturelle Parle-moi d’amour de Philippe Claudel Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Parle-moi d’amour de Philippe Claudel
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 48 EUR
Série 1 48€
Série 2 41€
Série 3 30€
Série 4 10€
Début : Mercredi 2025-11-19 20:30:00
Une comédie jubilatoire où tous les coups bas sont permis ! Avec Marie-Anne Chazel et Michel Leeb.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
English :
A jubilant comedy where anything goes! With Marie-Anne Chazel and Michel Leeb.
German :
Eine jubelnde Komödie, in der alle Tiefschläge erlaubt sind! Mit Marie-Anne Chazel und Michel Leeb.
Italiano :
Una commedia esilarante in cui tutto è permesso! Con Marie-Anne Chazel e Michel Leeb.
Espanol :
Una comedia jubilosa en la que todo vale Con Marie-Anne Chazel y Michel Leeb.
