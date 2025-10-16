Saison culturelle partagée Alice et Pape Cissokho Théâtre la fraternelle Rives d’Andaine

Saison culturelle partagée Alice et Pape Cissokho Théâtre la fraternelle Rives d’Andaine jeudi 16 octobre 2025.

Théâtre la fraternelle 57 rue d’Alençon Rives d’Andaine Orne

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 21:45:00

2025-10-16

Concert de musique d’Alice et Pape Cissokho

Depuis plus de 20 ans, ils proposent des programmes originaux et subtils, qui rapprochent les patrimoines traditionnels et classiques, à priori éloignés, dans un souci d’authenticité et de raffinement. Ils sillonnent les routes ensemble et avec d’autres artistes de tous horizons (Ballaké Sissoko, ensemble Khaps, Opéra de Rouen…).

Leur dernier album, Ndiakhass, les réunit en duo dans un esprit acoustique et de proximité. Le Ndiakhass est un tissu sénégalais composé de différentes étoffes juxtaposées.

Pour leur concert Escales Métisses, ils ont composé un langage musical issu du métissage des musiques d’Afrique, Celtiques, Baroques et Perse. Les musiques sont superposées et fusionnées dans un melting-pot audacieux et harmonieux. Dépaysement garanti…

A 20h30 au théâtre de couterne La fraternelle, Rives d’Andaine

tout public durée 1h15 .

Théâtre la fraternelle 57 rue d’Alençon Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

