Saison culturelle partagée ciné-concert voyage au pays des couleurs Sallue multiculturelle Passais Villages

Saison culturelle partagée ciné-concert voyage au pays des couleurs

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages Orne

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Ciné-concert voyage au pays des couleurs

Le scénario est celui d’un conte

Le Monde perd ses couleurs…il faut les retrouver dans les

tableaux !

Cette histoire nous plonge dans le rouge ocre des peintures rupestres ou celui de Raoul Dufy, le bleu de l’estampe japonaise d’Hokusai ou celui de Geneviève Asse, le violet de Claude Monet, les motifs “aborigènes” d’Australie, la malice du Street Art ou le clair obscur de Rembrandt au gré d’un film magnifique mêlant vidéo et animation graphique.

Les musiciens sur scène avec leur instrumentarium incroyable associant guitare électrique, luth oriental, clarinette et percussion d’eau, de cailloux, de tiges de verre ou encore de feuilles de papier nous emmènent dans un monde de couleurs sonores, hypnotiques, virtuoses et poétiques.

A 20h à la salle multiculturelle de Passais-la-Conception à Passais Villages

à partir de 6 ans durée 45 min

Réservation conseillée à la médiathèque de la Chapelle d’Andaine au 02 33 96 44 97 .

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

