Saison culturelle partagée Dansez, chantez, vibrez.. Domfront Domfront en Poiraie

Domfront 5 Place de Burgwedel anciennement, Place du Champ de Foire, 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Orne

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 12:30:00

2026-02-08

Atelier chants et danses Dansez, chantez, vibrez..

Vous ne connaissez pas les chants et danses traditionnels poitevins ? Vous aimez danser? Vous voulez chanter ? Ou peut-être avez-vous simplement envie de partager une aventure collective, musicale et dansante?

Cet hiver, Perrine Vrigault, chanteuse et accordéoniste, dans le spectacle Ma petite, vous fera vivre à l’heure poitevine !

2 sessions

– 10h à 12h30 initiation à la danse traditionnelle poitevine

entre 20 et 40 participants.

ça comprend la découverte des rondes, avant-deux, marchoises, etc.. et le travail sur le lien entre danse et chant à danser

– 14h30 à 17h00 ateliers chorale

jauge de 40 participants maximum

ça comprend la transmission orale de deux chants francophones issus du répertoire traditionnel poitevin, arrangés par ma petite.

réservation vivement conseillée nombre de places limitées .

