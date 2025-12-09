Saison culturelle partagée karaoké live participatif Place du Champ de foire Domfront en Poiraie

Saison culturelle partagée karaoké live participatif

Place du Champ de foire Place Burgwedel Domfront en Poiraie Orne

Début : 2025-12-09 19:30:00

fin : 2025-12-09 21:00:00

2025-12-09

La saison culturelle partagée vous présente une soirée karaoké live participatif

Tout au long de l’année, les artistes du Préau vous proposeront de vous retrouver lors de deux rendez-vous conviviaux, insolites et musicaux, afin de revisiter les chansons chères à nos coeurs !

En décembre, venez vous réchauffer au coin du Théâtre pour une 1ère soirée karaoké, ouverte à tou.te.s, à travers les grands classiques de la chanson.

Chantez et donnez-vous sur les meilleurs tubes dans un concert live participatif, avec les paroles sur grand écran, lors de cette soirée présentée en format cabaret, avec batterie, guitare, piano et chant.

A 19h30 à la salle multiculturelle de Passais-la-Conception à Passais Villages

à partir de 8 ans durée 1h30

Pour s’inscrire au karaoke inscription à saisonculturellepartagee@gmail.com

Service de buvette/restauration (planches apéros) dés 19h30 réservation conseillée à la maison des associations au 02 33 38 56 66 .

Place du Champ de foire Place Burgwedel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

