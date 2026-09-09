Saison culturelle partagée : Sur les rails Sallue multiculturelle Passais Villages

Informations pratiques

Passais Villages

Saison culturelle partagée : Sur les rails

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Spectacle de théâtre intitulé « Sur les rails »

Sur les rails plonge dans la vie et les rêveries de L’Homme-Bus (Martial Richoz) fasciné par les trolleys dont il reproduit fidèlement les sons, le long des réseaux ferroviaires qu’il invente. Dans ce journal-poème, chaque jour devient une odyssée intérieure, un territoire imaginaire où le langage se fait expérience.

Cet hommage à la singularité et à la puissance créatrice des marginalisés explore la force de l’imaginaire comme refuge et moyen d’émancipation, mais aussi la manière dont chacune et chacun, face à l’adversité, peut transformer son quotidien, celui des autres, et réinventer sa place dans le monde.

Cette forme mobile s’installe dans des lieux aussi différents les uns que les autres – comme autant de haltes possibles pour relier les individus, autant de rails sensibles à parcourir ensemble

Passais Villages, Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

Durée : 50 min

à partir de 12 ans

sur réservation .

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saison culturelle partagée : Sur les rails

L’événement Saison culturelle partagée : Sur les rails Passais Villages a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne