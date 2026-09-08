Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis » Cénevières
vendredi 19 mars 2027 · Cénevières
Informations pratiques
Cénevières
Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis »
Le bourg Cénevières Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Ébranlé par une crise artistique profonde, un chanteur lyrique quitte tout pour un périple à travers l’Italie, à la poursuite des racines de sa culture… et du lourd secret de son grand-père
Ébranlé par une crise artistique profonde, un chanteur lyrique quitte tout pour un périple à travers l’Italie, à la poursuite des racines de sa culture… et du lourd secret de son grand-père. Un voyage initiatique, à la fois drôle et bouleversant, qui nous révèle pourquoi la musique peut être plus forte que tout.
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Le bourg Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr
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English :
Shaken by a profound artistic crisis, an opera singer leaves everything behind to embark on a journey across Italy in search of his cultural roots—and his grandfather’s dark secret.
L’événement Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis » Cénevières a été mis à jour le 2026-09-08 par OT CVL Lalbenque – Limogne
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