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Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis » Cénevières

vendredi 19 mars 2027 · Cénevières

Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis » Cénevières

Informations pratiques

Début
vendredi 19 mars 2027
Fin
vendredi 19 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le bourg
Ville
46330 Cénevières
Département
Lot
Tarif
10 10 Général

Cénevières

Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis »

Le bourg Cénevières Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19

Date(s) :
2027-03-19

Ébranlé par une crise artistique profonde, un chanteur lyrique quitte tout pour un périple à travers l’Italie, à la poursuite des racines de sa culture… et du lourd secret de son grand-père

Ébranlé par une crise artistique profonde, un chanteur lyrique quitte tout pour un périple à travers l’Italie, à la poursuite des racines de sa culture… et du lourd secret de son grand-père. Un voyage initiatique, à la fois drôle et bouleversant, qui nous révèle pourquoi la musique peut être plus forte que tout.

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Le bourg Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60  saisonculturelleccpll@orange.fr

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English :

Shaken by a profound artistic crisis, an opera singer leaves everything behind to embark on a journey across Italy in search of his cultural roots—and his grandfather’s dark secret.

L’événement Saison culturelle Pays de Lalbenque – Limogne – « Va voir à Naples si j’y suis » Cénevières a été mis à jour le 2026-09-08 par OT CVL Lalbenque – Limogne

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