Saison culturelle Planétarium Salle Arvest Pleyben

Saison culturelle Planétarium

Début : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Rentrez dans cette structure gonflable pour découvrir les mystères insondables de l’univers ! Vous serez transporté dans un voyage interstellaire, où étoiles, planètes et galaxies prendront vie autour de vous, vous plongeant au cœur de leur grandeur et de leur beauté éblouissante. En famille, entre amis, venez partager cette aventure intergalactique qui vous laissera des souvenirs mémorables.

A partir de 8 ans sur réservation .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

