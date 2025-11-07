Saison culturelle Playback FM, ou comment les médias m’ont appris à parler Rue Louis Jouvet Vorey
Saison culturelle Playback FM, ou comment les médias m’ont appris à parler
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
Assis pile entre un spectacle de stand-up et un battle de lipsync (synchronisation labiale), Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Un bêtisier télé théâtralisé, un zapping humanisé, drôle et non sans réflexion…
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
English :
Sitting squarely between a stand-up show and a lipsync battle, Valentin Dilas condenses 60 years of media speak into 60 minutes. A theatrical TV blooper reel, a humanized zapping that’s both funny and thought-provoking…
German :
Valentin Dilas sitzt genau zwischen einer Stand-up-Show und einem Lip-Lync-Battle (Lippensynchronisation) und verdichtet 60 Jahre medialer Redebeiträge in 60 Minuten. Ein theatralischer TV-Pranger, ein vermenschlichtes Zapping, witzig und nicht ohne Nachdenklichkeit…
Italiano :
A metà strada tra uno spettacolo di stand-up e una battaglia di lipsync, Valentin Dilas condensa 60 anni di discorsi sui media in 60 minuti. Una drammatizzazione dei blooper televisivi, uno zapping umanizzato divertente e non privo di riflessioni…
Espanol :
A medio camino entre un espectáculo de monólogos y una batalla de sincronización de labios, Valentin Dilas condensa 60 años de discursos mediáticos en 60 minutos. Un blooper reel televisivo dramatizado, un zapping humanizado divertido y no exento de reflexión…
