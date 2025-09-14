Saison Culturelle Pour le meilleur et pour le dire La Sall’in Cabourg

Théâtre Pour le meilleur et pour le dire

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle. À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour. À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette finalement de s’aimer tout court. La mise en scène de cette pièce met la parole au centre pour nous permettre de mieux comprendre que la capacité d’aimer commence par l’amour de soi. Et le théâtre a cette capacité d’incarner, de faire rire ou de ramener au sensible tout en ouvrant vers le questionnement et l’identification.

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 1h20. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Pour le meilleur et pour le dire

When a hypersensitive woman who doesn?t dare assume her intuitions falls in love with a wonderfully vulnerable man who takes refuge in the unspoken, the misunderstanding can lead to separation unless those around her get involved or psychoanalysis unravels it.

German : Saison Culturelle Pour le meilleur et pour le dire

Wenn eine hypersensible Frau, die sich nicht traut, zu ihren Intuitionen zu stehen, sich in einen wunderbar verletzlichen Mann verliebt, der sich in das Unausgesprochene flüchtet, kann das Missverständnis zur Trennung führen, es sei denn, das Umfeld mischt sich ein oder die Psychoanalyse entwirrt das Missverständnis.

Italiano :

Quando una donna ipersensibile che non osa agire secondo il proprio intuito si innamora di un uomo meravigliosamente vulnerabile che si rifugia in ciò che non dice, l’equivoco può portare alla separazione, a meno che non si coinvolgano le persone intorno a lei o la psicoanalisi non lo sveli.

Espanol :

Cuando una mujer hipersensible que no se atreve a actuar según su intuición se enamora de un hombre maravillosamente vulnerable que se refugia en lo que no dice, el malentendido puede llevar a la separación a menos que los que la rodean se involucren o el psicoanálisis lo desentrañe.

