Saison culturelle PPO Rue Louis Jouvet Vorey

Saison culturelle PPO

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Vendredi 3 avril à 20h30 à l’Embarcadère de Vorey se joue le spectacle PPO ? de Claire Morel un seule en scène tendrement culottée qui crée une belle occasion de parler de sexualité.

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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

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English :

On Friday April 3 at 8:30pm at the Embarcadère in Vorey, Claire Morel?s show PPO? is performed: a tenderly cheeky one-woman show that creates a great opportunity to talk about sexuality.

L’événement Saison culturelle PPO Vorey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay