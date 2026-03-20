Saison culturelle PPO Rue Louis Jouvet Vorey
Saison culturelle PPO Rue Louis Jouvet Vorey vendredi 3 avril 2026.
Saison culturelle PPO
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Vendredi 3 avril à 20h30 à l’Embarcadère de Vorey se joue le spectacle PPO ? de Claire Morel un seule en scène tendrement culottée qui crée une belle occasion de parler de sexualité.
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
On Friday April 3 at 8:30pm at the Embarcadère in Vorey, Claire Morel?s show PPO? is performed: a tenderly cheeky one-woman show that creates a great opportunity to talk about sexuality.
L’événement Saison culturelle PPO Vorey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay