[Saison culturelle] Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer Beffroi Dives-sur-Mer

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La ville de Dives-sur-Mer vous présente sa nouvelle saison culturelle 2025-2026 qui sera suivie du concert de jazz manouche d’Erizo.

Sur réservation auprès de la mairie de Dives-sur-Mer au 02 31 28 12 50. .

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

English : [Saison culturelle] Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer

The town of Dives-sur-Mer presents its new 2025-2026 cultural season, followed by a gypsy jazz concert by Erizo.

German : [Saison culturelle] Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer

Die Stadt Dives-sur-Mer stellt Ihnen ihre neue Kultursaison 2025-2026 vor. Im Anschluss daran findet ein Gypsy-Jazz-Konzert von Erizo statt.

Italiano :

La città di Dives-sur-Mer presenta la sua nuova stagione culturale 2025-2026, seguita da un concerto di jazz gitano di Erizo.

Espanol :

La ciudad de Dives-sur-Mer presenta su nueva temporada cultural 2025-2026, seguida de un concierto de jazz gitano a cargo de Erizo.

