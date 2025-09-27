[Saison culturelle] Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer Beffroi Dives-sur-Mer
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
La ville de Dives-sur-Mer vous présente sa nouvelle saison culturelle 2025-2026 qui sera suivie du concert de jazz manouche d’Erizo.
Sur réservation auprès de la mairie de Dives-sur-Mer au 02 31 28 12 50. .
Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50
The town of Dives-sur-Mer presents its new 2025-2026 cultural season, followed by a gypsy jazz concert by Erizo.
Die Stadt Dives-sur-Mer stellt Ihnen ihre neue Kultursaison 2025-2026 vor. Im Anschluss daran findet ein Gypsy-Jazz-Konzert von Erizo statt.
La città di Dives-sur-Mer presenta la sua nuova stagione culturale 2025-2026, seguita da un concerto di jazz gitano di Erizo.
La ciudad de Dives-sur-Mer presenta su nueva temporada cultural 2025-2026, seguida de un concierto de jazz gitano a cargo de Erizo.
