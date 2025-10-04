[Saison culturelle] Projection de « La Traviata », opéra de Verdi Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

[Saison culturelle] Projection de « La Traviata », opéra de Verdi Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

[Saison culturelle] Projection de « La Traviata », opéra de Verdi

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 20:40:00

Date(s) :

2025-10-04

Les duos passionnés, les chœurs éclatants et les orchestrations lumineuses font de cette partition un chef-d’œuvre intemporel.

Les duos passionnés, les chœurs éclatants et les orchestrations lumineuses font de cette partition un chef-d’œuvre intemporel. Entre passion, liberté et renoncement, La Traviata est bien plus qu’un opéra c’est un déluge d’émotions d’une intensité rare qui fait couler les larmes et vibrer les cœurs. Ensemble, nous nous enivrerons aux trois temps du fameux Brindisi, ce toast porté par Violetta qui célèbre la vie et l’amour, et tremblerons devant le destin funeste de l’une des héroïnes les plus puissantes de l’opéra italien. .

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

English : [Saison culturelle] Projection de « La Traviata », opéra de Verdi

Passionate duets, dazzling choruses and luminous orchestrations make this score a timeless masterpiece.

German : [Saison culturelle] Projection de « La Traviata », opéra de Verdi

Die leidenschaftlichen Duette, der strahlende Gesang und die leuchtenden Orchestrierungen machen diese Partitur zu einem zeitlosen Meisterwerk.

Italiano :

I duetti passionali, i cori abbaglianti e le orchestrazioni luminose fanno di questa partitura un capolavoro senza tempo.

Espanol :

Los apasionados dúos, los deslumbrantes coros y las luminosas orquestaciones hacen de esta partitura una obra maestra atemporal.

L’événement [Saison culturelle] Projection de « La Traviata », opéra de Verdi Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge