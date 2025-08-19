Saison Culturelle Projection « Dessine-moi une féministe » Salle Arvest Pleyben

Saison Culturelle Projection « Dessine-moi une féministe »

Tarif : Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Un père et sa fille s’interrogent sur le féminisme et sa représentation et partent ensemble à la rencontre de femmes de tous âges et de tous horizons pour tenter d’appréhender ce que ressent l’adolescente injustice et incompréhension. Au fil des séquences, Galane extériorise ses émotions par le dessin tandis que Tanguy constate quant à lui qu’il est grand temps de se remettre en question.

Scolaire et tout public Gratuit 14h30 à l’Arvest .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

