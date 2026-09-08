[Saison Culturelle] Random Lévignen

Informations pratiques

Lévignen

[Saison Culturelle] Random

17 Rue du Dinotier Lévignen Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Cie Grand Brasier

Un spectacle singulier et immersif qui incite à muscler notre esprit critique, à déconstruire les discours.

Indispensable dans le contexte actuel…

Entrez dans la tête de Norah et Victor, slalomez dans les méandres de leurs pensées, arpentez les coulisses d’une histoire à tiroirs : celle des choix qu’ils ont faits, n’ont pas faits, ont été forcés de faire.

Et l’Histoire, plus vaste, dans laquelle nous sommes collectivement embarqués… Random questionne nos capacités à choisir, à se positionner, à ne pas laisser d’autres le faire pour nous. Dans un dispositif en bi-frontal, les spectateurs, équipés d’un casque, sont invités à suivre deux histoires sur deux canaux différents, et à composer leur propre parcours, à réfléchir sur ce qui oriente leurs choix. Un spectacle à ne pas rater, dans le contexte actuel géopolitique, écologique et sociétal qui nous laisse souvent démunis.

Conception, mise en scène : Simon Dusart

Écriture : Clémence Weill

Ingénierie, régie son : Olivier Lautem

Régie générale : François Frémy

Création musicale : Aurélien Gainetdinoff et Baptiste Legros

Scénographie : Lucie Florent-Giard

Création costumes : Mélanie Loisy

Interprétation : Sarah Lazreq, Maxime Guyon

️ Vendredi 12 février

20h30

Espace de la Chênaie

17 rue Dinotier

Lévignen

Tout public

À partir de 12 ans

Acheter ou Réserver en ligne

️Tarif 10€ / 5€

Cie Grand Brasier

Un spectacle singulier et immersif qui incite à muscler notre esprit critique, à déconstruire les discours.

Indispensable dans le contexte actuel…

Entrez dans la tête de Norah et Victor, slalomez dans les méandres de leurs pensées, arpentez les coulisses d’une histoire à tiroirs : celle des choix qu’ils ont faits, n’ont pas faits, ont été forcés de faire.

Et l’Histoire, plus vaste, dans laquelle nous sommes collectivement embarqués… Random questionne nos capacités à choisir, à se positionner, à ne pas laisser d’autres le faire pour nous. Dans un dispositif en bi-frontal, les spectateurs, équipés d’un casque, sont invités à suivre deux histoires sur deux canaux différents, et à composer leur propre parcours, à réfléchir sur ce qui oriente leurs choix. Un spectacle à ne pas rater, dans le contexte actuel géopolitique, écologique et sociétal qui nous laisse souvent démunis.

Conception, mise en scène : Simon Dusart

Écriture : Clémence Weill

Ingénierie, régie son : Olivier Lautem

Régie générale : François Frémy

Création musicale : Aurélien Gainetdinoff et Baptiste Legros

Scénographie : Lucie Florent-Giard

Création costumes : Mélanie Loisy

Interprétation : Sarah Lazreq, Maxime Guyon

️ Vendredi 12 février

20h30

Espace de la Chênaie

17 rue Dinotier

Lévignen

Tout public

À partir de 12 ans

Acheter ou Réserver en ligne

️Tarif 10€ / 5€ .

17 Rue du Dinotier Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Cie Grand Brasier

A unique and immersive performance that encourages us to %E0 sharpen our critical thinking and %E0 deconstruct narratives.

Essential in today’s world?

Step into the minds of Norah and Victor, weave through the twists and turns of their thoughts, and explore the behind-the-scenes of a multi-layered story: the choices they made, didn’t make, or were forced to make.

And what about the broader history in which we are collectively entangled? *Random* questions our ability to choose, to take a stand, and to refuse to let others do it for us. In a dual-stage setup, the audience, equipped with headsets, are invited to follow two stories on two different channels and to craft their own journey, reflecting on what guides their choices. A show not to be missed, given the current geopolitical, ecological, and societal context that often leaves us feeling helpless.

Concept, Direction: Simon Dusart

Writing: Clémence Weill

Technical Direction, Sound Engineering: Olivier Lautem

Stage Manager: François Frémy

Music Composition: Aurélien Gainetdinoff and Baptiste Legros

Set Design: Lucie Florent-Giard

Costume Design: Mélanie Loisy

Performers: Sarah Lazreq, Maxime Guyon

?? Friday, February 12

? 8:30 p.m.

? Espace de la Chênaie

17 rue Dinotier

Lévignen

Suitable for all ages

Ages 12 and up

Buy or reserve tickets online

??Price: 10? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Random Lévignen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois