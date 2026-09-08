[Saison Culturelle] Random Lévignen
vendredi 12 février 2027 · Lévignen
Informations pratiques
Lévignen
[Saison Culturelle] Random
17 Rue du Dinotier Lévignen Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Cie Grand Brasier
Un spectacle singulier et immersif qui incite à muscler notre esprit critique, à déconstruire les discours.
Indispensable dans le contexte actuel…
Entrez dans la tête de Norah et Victor, slalomez dans les méandres de leurs pensées, arpentez les coulisses d’une histoire à tiroirs : celle des choix qu’ils ont faits, n’ont pas faits, ont été forcés de faire.
Et l’Histoire, plus vaste, dans laquelle nous sommes collectivement embarqués… Random questionne nos capacités à choisir, à se positionner, à ne pas laisser d’autres le faire pour nous. Dans un dispositif en bi-frontal, les spectateurs, équipés d’un casque, sont invités à suivre deux histoires sur deux canaux différents, et à composer leur propre parcours, à réfléchir sur ce qui oriente leurs choix. Un spectacle à ne pas rater, dans le contexte actuel géopolitique, écologique et sociétal qui nous laisse souvent démunis.
Conception, mise en scène : Simon Dusart
Écriture : Clémence Weill
Ingénierie, régie son : Olivier Lautem
Régie générale : François Frémy
Création musicale : Aurélien Gainetdinoff et Baptiste Legros
Scénographie : Lucie Florent-Giard
Création costumes : Mélanie Loisy
Interprétation : Sarah Lazreq, Maxime Guyon
️ Vendredi 12 février
20h30
Espace de la Chênaie
17 rue Dinotier
Lévignen
Tout public
À partir de 12 ans
Acheter ou Réserver en ligne
️Tarif 10€ / 5€
Cie Grand Brasier
Un spectacle singulier et immersif qui incite à muscler notre esprit critique, à déconstruire les discours.
Indispensable dans le contexte actuel…
Entrez dans la tête de Norah et Victor, slalomez dans les méandres de leurs pensées, arpentez les coulisses d’une histoire à tiroirs : celle des choix qu’ils ont faits, n’ont pas faits, ont été forcés de faire.
Et l’Histoire, plus vaste, dans laquelle nous sommes collectivement embarqués… Random questionne nos capacités à choisir, à se positionner, à ne pas laisser d’autres le faire pour nous. Dans un dispositif en bi-frontal, les spectateurs, équipés d’un casque, sont invités à suivre deux histoires sur deux canaux différents, et à composer leur propre parcours, à réfléchir sur ce qui oriente leurs choix. Un spectacle à ne pas rater, dans le contexte actuel géopolitique, écologique et sociétal qui nous laisse souvent démunis.
Conception, mise en scène : Simon Dusart
Écriture : Clémence Weill
Ingénierie, régie son : Olivier Lautem
Régie générale : François Frémy
Création musicale : Aurélien Gainetdinoff et Baptiste Legros
Scénographie : Lucie Florent-Giard
Création costumes : Mélanie Loisy
Interprétation : Sarah Lazreq, Maxime Guyon
️ Vendredi 12 février
20h30
Espace de la Chênaie
17 rue Dinotier
Lévignen
Tout public
À partir de 12 ans
Acheter ou Réserver en ligne
️Tarif 10€ / 5€ .
17 Rue du Dinotier Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
? Cie Grand Brasier
A unique and immersive performance that encourages us to %E0 sharpen our critical thinking and %E0 deconstruct narratives.
Essential in today’s world?
Step into the minds of Norah and Victor, weave through the twists and turns of their thoughts, and explore the behind-the-scenes of a multi-layered story: the choices they made, didn’t make, or were forced to make.
And what about the broader history in which we are collectively entangled? *Random* questions our ability to choose, to take a stand, and to refuse to let others do it for us. In a dual-stage setup, the audience, equipped with headsets, are invited to follow two stories on two different channels and to craft their own journey, reflecting on what guides their choices. A show not to be missed, given the current geopolitical, ecological, and societal context that often leaves us feeling helpless.
Concept, Direction: Simon Dusart
Writing: Clémence Weill
Technical Direction, Sound Engineering: Olivier Lautem
Stage Manager: François Frémy
Music Composition: Aurélien Gainetdinoff and Baptiste Legros
Set Design: Lucie Florent-Giard
Costume Design: Mélanie Loisy
Performers: Sarah Lazreq, Maxime Guyon
?? Friday, February 12
? 8:30 p.m.
? Espace de la Chênaie
17 rue Dinotier
Lévignen
Suitable for all ages
Ages 12 and up
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??Price: 10? / 5?
L’événement [Saison Culturelle] Random Lévignen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois
À voir aussi à Lévignen (Oise)
- [Saison Culturelle] Orchestre de Picardie Lévignen 5 février 2027