Saison Culturelle Rapprochons nous Saint-Martial-le-Mont

Salle des fêtes Saint-Martial-le-Mont Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Duo burlesque pour artistes sur planche de bois.

Perchés sur une poutre trop petite pour pouvoir tous les deux y poser les pieds, deux hommes discutent tout bas. Tandis que le tour de force s’installe, plus inouï à mesure que les minutes passent, un ingénieur du son à l’esprit malicieux débarque pour nous faire entendre ce que les acrobates se disent. On s’esclaffe du décalage entre les sujets de conversation et les corps en tension, et on se laisse charmer par cette proposition délicieusement absurde.

CIRQUE DE SITUATION

‍ ‍ ‍ Dès 10 ans. .

Salle des fêtes Saint-Martial-le-Mont 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

