Saison culturelle – Sacre Salle R. Chardonnet Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Saison culturelle – Sacre

Salle R. Chardonnet Rte de Bellenaves Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Chorégraphie de D. Larrieu, interprétation Sophie Billon. Figure de la Nouvelle danse française, Larrieu se confronte au Sacre du printemps de Stravinsky, loin du grand ballet : une danseuse seule porte toute l’incandescence de cette œuvre mythique. 1h10.

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Salle R. Chardonnet Rte de Bellenaves Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

Choreography by D. Larrieu, performed by Sophie Billon. A leading figure in the New French Dance movement, Larrieu takes on Stravinsky’s *The Rite of Spring*, moving away from the grand ballet tradition: a single dancer carries the full intensity of this legendary work. 1 hour 10 minutes.

L’événement Saison culturelle – Sacre Chantelle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule