Saison culturelle – Sacre Salle R. Chardonnet Chantelle
vendredi 27 novembre 2026 · Salle R. Chardonnet · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Saison culturelle – Sacre
Salle R. Chardonnet Rte de Bellenaves Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Chorégraphie de D. Larrieu, interprétation Sophie Billon. Figure de la Nouvelle danse française, Larrieu se confronte au Sacre du printemps de Stravinsky, loin du grand ballet : une danseuse seule porte toute l’incandescence de cette œuvre mythique. 1h10.
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Salle R. Chardonnet Rte de Bellenaves Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
Choreography by D. Larrieu, performed by Sophie Billon. A leading figure in the New French Dance movement, Larrieu takes on Stravinsky’s *The Rite of Spring*, moving away from the grand ballet tradition: a single dancer carries the full intensity of this legendary work. 1 hour 10 minutes.
L’événement Saison culturelle – Sacre Chantelle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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