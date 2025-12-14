Saison Culturelle Saga courtoise Saint-Avit-le-Pauvre
Saison Culturelle Saga courtoise Saint-Avit-le-Pauvre vendredi 27 mars 2026.
Saison Culturelle Saga courtoise
Salle des fêtes Saint-Avit-le-Pauvre Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Saga courtoise, c’est une série de conférence historique, ou presque, sur l’art d’aimer, tel que c’était pratiqué au moyen-âge. Avec un duo burlesque, c’est très joyeux et assurément fougueux.
Conférence théâtralisée Compagnie Aour
Dès 8 ans.
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .
Salle des fêtes Saint-Avit-le-Pauvre 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
