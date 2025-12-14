Saison Culturelle Saga courtoise Saint-Avit-le-Pauvre

Saison Culturelle Saga courtoise

Salle des fêtes Saint-Avit-le-Pauvre Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Saga courtoise, c’est une série de conférence historique, ou presque, sur l’art d’aimer, tel que c’était pratiqué au moyen-âge. Avec un duo burlesque, c’est très joyeux et assurément fougueux.

Conférence théâtralisée Compagnie Aour

‍ ‍ ‍ Dès 8 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .

Salle des fêtes Saint-Avit-le-Pauvre 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

