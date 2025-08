[Saison Culturelle] Sarah McCoy Péroy-les-Gombries

[Saison Culturelle] Sarah McCoy Péroy-les-Gombries vendredi 26 septembre 2025.

[Saison Culturelle] Sarah McCoy

23 Rue de la Ville Péroy-les-Gombries Oise

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

C’est une tornade, une pianiste à la voix hors du commun ; elle est l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle.

Il y a deux catégories de personnes celles qui connaissent Sarah McCoy et celles qui ne l’ont jamais entendue et ne savent pas qu’elles vont bientôt l’adorer. Prêtresse du blues, elle a l’étoffe des plus grands et dégage la même puissance que Bessie Smith, Tom Waits ou Nina Simone. High Priestess, son second opus, marque un tournant dans sa carrière et laisse percer de douloureuses fêlures. Un album où sa mélancolie et sa conviction, sa pétulance et son humour brûlent du feu même du blues, empruntant au rock son énergie, au punk sa colère et au jazz sa musicalité. C’est certain, Sarah vous embarquera dès les premiers accords. 5 .

