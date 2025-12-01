Saison Culturelle Sauve qui peut Bourganeuf

Saison Culturelle Sauve qui peut Bourganeuf vendredi 12 décembre 2025.

Salle culturelle Confluence Bourganeuf Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Qui n’a jamais regretté de ne pas avoir réagi au moment où il pouvait ?
Sur la place publique, 4 amies se font miroir, se demandant comment se sauver elles-mêmes, puisque ça fait un bail qu’elles savent qu’on ne peut pas sauver le monde. L’une se ment, l’autre se tait, l’une s’enlise, l’autre renonce.

CRÉATION THÉATRE

‍ ‍ ‍ Dès 14 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf   .

Salle culturelle Confluence Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93  ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

