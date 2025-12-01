Saison Culturelle Sauve qui peut Bourganeuf
Saison Culturelle Sauve qui peut Bourganeuf vendredi 12 décembre 2025.
Saison Culturelle Sauve qui peut
Salle culturelle Confluence Bourganeuf Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Qui n’a jamais regretté de ne pas avoir réagi au moment où il pouvait ?
Sur la place publique, 4 amies se font miroir, se demandant comment se sauver elles-mêmes, puisque ça fait un bail qu’elles savent qu’on ne peut pas sauver le monde. L’une se ment, l’autre se tait, l’une s’enlise, l’autre renonce.
CRÉATION THÉATRE
Dès 14 ans.
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .
Salle culturelle Confluence Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
English : Saison Culturelle Sauve qui peut
German : Saison Culturelle Sauve qui peut
Italiano :
Espanol : Saison Culturelle Sauve qui peut
L’événement Saison Culturelle Sauve qui peut Bourganeuf a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Creuse Sud Ouest