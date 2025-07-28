Saison culturelle Semeurs de panique Compagnie Elvis Alatac Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Semeurs de panique Compagnie Elvis Alatac mercredi 25 mars 2026.

Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

Tarif : 5 EUR

25 mars 2026

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Dans un pays asséché par le désespoir et la paresse des adultes, voilà qu’une enfant va jeter toutes ses forces pour y ramener la vie. Notre héroïne, Jo, se lance avec Gentiane, sa grenouille de compagnie, à la recherche d’un cerf magique capable de régénérer ce qui est mort. Sur leur route, il leur faudra se battre contre Despéranda, compter sur la Coalition des Lapins et des Renards, et surtout garder tout leur courage ! Armées de leur volonté et d’un grand sens de l’organisation, elles parviendront à faire reculer la sécheresse… en semant la panique.

Mathilde Souchaud a écrit une fable résolument moderne, à destination des enfants de plus de 7 ans l’âge de raison. Son écriture, drôle et incisive, fait entendre la voix des petits, des insignifiants, qui, sans crier gare, peuvent changer beaucoup de choses.

Dès 7 ans 1/2. .

Espace Jéliote, Oloron-Sainte-Marie 64400, +33 5 59 39 98 68, jeliote@hautbearn.fr

