Saison Culturelle Soirée de présentation La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Soirée de présentation La Capitelle Monistrol-sur-Loire vendredi 12 septembre 2025.

Saison Culturelle Soirée de présentation

La Capitelle 1 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Lors de cette soirée, l’équipe de programmation du service culturel municipal et de la M.J.C., ainsi que la

plupart des artistes invités, vous présenteront les spectacles de la Saison.

S’en suivra le spectacle d’humour contre- courant d’Anne Gilibert.

.

La Capitelle 1 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

During the evening, the programming team from the municipal cultural service and the M.J.C., along with most of the guest artists, will present the shows in the Season

and most of the guest artists, will present the Season?s shows.

This will be followed by Anne Gilibert?s comedy show « contre- courant ».

German :

An diesem Abend werden das Programmteam des städtischen Kulturdienstes und des M.J.C. sowie die meisten Künstler der Saison vorgestellt

die meisten der eingeladenen Künstler werden Ihnen die Aufführungen der Saison vorstellen.

Anschließend folgt die Comedy-Show « Gegen den Strom » von Anne Gilibert.

Italiano :

Durante questa serata, il team di programmazione del servizio culturale comunale e del M.J.C., nonché la maggior parte degli artisti ospiti, presenteranno gli spettacoli della Stagione

e la maggior parte degli artisti ospiti, presenteranno gli spettacoli della Stagione.

Seguirà lo spettacolo comico « contre- courant » di Anne Gilibert.

Espanol :

Durante esta velada, el equipo de programación del servicio cultural municipal y del M.J.C., así como la mayoría de los artistas invitados, presentarán los espectáculos de la Temporada

y la mayoría de los artistas invitados, presentarán los espectáculos de la Temporada.

A continuación, tendrá lugar el espectáculo cómico « contre- courant » de Anne Gilibert.

L’événement Saison Culturelle Soirée de présentation Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron