Saison Culturelle Soirée hommage à Edmond Cozien Salle Arvest Pleyben

Saison Culturelle Soirée hommage à Edmond Cozien

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

18h30 Vernissage de l’exposition

Voilà 2 ans que moutons, vaches, escargots, chevaux ou bien encore cochons sont orphelins d’Edmond Cozien. Cet artiste, ferronier d’art, était bien connu et fort apprécié des Pleybennois. L’exposition qui lui rend hommage est née d’une rencontre entre Agnès, sa femme et Véronique Brod, photographe. Véronique Brod a réalisé avec quelques membres du photoClub Concarnois des clichés au sein de « Fer de rêve ». Un autre oeil, une autre vision sur le travail de cet artiste à redécouvrir.

19h30 Apéritif en musique avec « Constellations »

« Constellation » apparaît sur les hauteurs de Locronan. C’est là que son dessein se forge et prend forme, que Vincent Vansteene réunit autour de lui trois musiciens pour donner corps à un répertoire en gestation depuis sa période flamande. Vincent Vansteene compose. Il a rencontré son parolier à Douarnenez, Jacques Vincent, qui a offert à ses mélodies des textes forts, rêveurs, nostalgiques, légers. Marine Vansteene leur donne sa voix, sa chaleur, son intensité.

« Constellation » mûrit patiemment, assemble les couleurs de sa musique autour du vibraphone de Vincent, du chant de Marine, la batterie de Christian Goût, la contrebasse de Gérald Méreuze.

Au bout du Cap, au fond de la Baie, un parc, des rues, une ville, le vent, une île, il neige…on voyage dans tous les paysages qui nous habitent. Les petites lumières de « Constellation » scintillent doucement dans l’immensité de la nuit. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 12 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle Soirée hommage à Edmond Cozien Pleyben a été mis à jour le 2025-08-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE