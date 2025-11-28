Saison Culturelle Soirée Stand Up Arvest DAYlire Comedy Club Salle Arvest Pleyben

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Début : 2025-11-28 20:30:00

En mode « Comedy Club », l’Arvest vous propose de vous DAYrider en collaboration avec l’association « Les DAYconnades », à l’occasion d’une soirée STAND UP ! Au programme de cette soirée un DAYferlement de blagues avec plateau de 4 humoristes aux univers variés, le tout orchestré par le maître de cérémonie de la soirée Eric Garnier.

La soirée sera entrecoupée d’un entracte durant lequel vous aurez la possibilité de boire un verre (le droit d’entrée comprend un ticket boisson).

Billetterie en ligne et sur place tarif plein = 10€ / tarif réduit = 8€

Tout public 20h30 à l’Arvest Placement libre .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

