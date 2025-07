Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie jeudi 13 novembre 2025.

Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Peut-être avez-vous déjà croisé la route de L’Homme-orchestre, personnage attachant jouant simultanément de ses nombreux instruments, créé et incarné par Santiago Moreno. Sur les marchés de Bedous et d’Oloron ou lors de notre ouverture de saison 2024, il nous a tout simplement éblouis par sa virtuosité.

Avec le spectacle Soledad, nous découvrons une nouvelle facette de cet extraordinaire personnage. On le retrouve attablé, dans un intérieur maîtrisé. C’est un jour de fête, un jour à se taper la cloche, mais… pas de convives attendus. Alors, l’homme s’adapte à sa solitude, l’habite et la trompe grâce à la musique et à la poésie.

Spectacle musique, marionnette, théâtre d’ombres et magie / durée 1h / Dès 8 ans .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

English : Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte

German : Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte

Italiano :

Espanol : Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte

L’événement Saison culturelle Soledad Compagnie La Mue/tte Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn