Saison culturelle Sous l’arbre Compagnie À demain mon amour La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

samedi 22 novembre 2025

Saison culturelle Sous l'arbre Compagnie À demain mon amour

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

plein tarif

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Deux personnes profitent d’un doux moment dans la nature pour se reposer, à l’ombre des branchages. Finalement, à bien y regarder, il s’en passe des choses au pied de cet arbre une multitude de visiteurs viennent à leur rencontre. Grâce à un dispositif permettant des jeux de cache-cache et d’apparitions surprises, les marionnettistes de la compagnie À demain mon amour nous invitent à contempler la beauté de la nature dans cette rêverie poétique, vous croiserez de petits écureuils, des lapins, une biche. Un florilège de petits événements qui vient susciter l’émerveillement des petits comme des plus grands !

Après la représentation, les enfants sont invités à s’allonger sous l’arbre, pour un temps d’écoute musicale et de lecture de livres en lien avec les thématiques du spectacle.

Dès 3 mois. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

