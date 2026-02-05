Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné La Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 28 mars 2026.
Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné
La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
SEULE LA ROSE LE SAIT
Inspiré du roman graphique Viva la Vida, ce
spectacle nous emmène au coeur de Ciudad Juárez,
ville mexicaine située à la frontière des États-Unis,
qui connaît le plus haut taux de criminalité au
monde.
A partir de 10 ans
Durée 1h
.
La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ONLY THE ROSE KNOWS
Inspired by the graphic novel Viva la Vida, this
takes us to the heart of Ciudad Juárez,
a Mexican city on the U.S. border,
with the highest crime rate in the world
the world.
Ages 10 and up
Running time: 1 hour
L’événement Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron