Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné La Capitelle Monistrol-sur-Loire

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

SEULE LA ROSE LE SAIT

Inspiré du roman graphique Viva la Vida, ce

spectacle nous emmène au coeur de Ciudad Juárez,

ville mexicaine située à la frontière des États-Unis,

qui connaît le plus haut taux de criminalité au

monde.

A partir de 10 ans

Durée 1h

.

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 16

English :

ONLY THE ROSE KNOWS

Inspired by the graphic novel Viva la Vida, this

takes us to the heart of Ciudad Juárez,

a Mexican city on the U.S. border,

with the highest crime rate in the world

the world.

Ages 10 and up

Running time: 1 hour

