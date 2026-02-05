Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné La Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 28 mars 2026.

Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

SEULE LA ROSE LE SAIT
Inspiré du roman graphique Viva la Vida, ce
spectacle nous emmène au coeur de Ciudad Juárez,
ville mexicaine située à la frontière des États-Unis,
qui connaît le plus haut taux de criminalité au
monde.
A partir de 10 ans
Durée 1h
  .

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ONLY THE ROSE KNOWS
Inspired by the graphic novel Viva la Vida, this
takes us to the heart of Ciudad Juárez,
a Mexican city on the U.S. border,
with the highest crime rate in the world
the world.
Ages 10 and up
Running time: 1 hour

L’événement Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron