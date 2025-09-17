Saison Culturelle > Spectacle de marionnette En famille « Monologue d’un chien bien coiffé » Salle multi-activités de Tombelaine Saint-Quentin-sur-le-Homme

Saison Culturelle > Spectacle de marionnette En famille « Monologue d’un chien bien coiffé » Salle multi-activités de Tombelaine Saint-Quentin-sur-le-Homme dimanche 11 janvier 2026.

Saison Culturelle > Spectacle de marionnette En famille « Monologue d’un chien bien coiffé »

Salle multi-activités de Tombelaine 1 rue de la libération Saint-Quentin-sur-le-Homme Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Un spectacle drôle et tendre… qui a du chien !

Bienvenue Au Chien bien coiffé, salon de toilettage canin. Le temps d’une mise en beauté soignée, Monsieur Monchien, notre héros, se refait une beauté et nous ouvre son coeur. De bigoudis en mise en plis, il se confie aux deux coiffeuses avec tendresse et humour sur les bonheurs et les tracas de sa vie de vieux chien.

La compagnie Toutito Teatro s’empare de la place de nos aînés au sein du foyer et de la société. Cette métaphore douce et poétique est une évocation subtile de la vieillesse où le protagoniste, sur l’échiquier de sa vie, croque la vie (et la mort !) à pleines dents.

En famille dès 4 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle multi-activités de Tombelaine 1 rue de la libération Saint-Quentin-sur-le-Homme 50220 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Spectacle de marionnette En famille « Monologue d’un chien bien coiffé »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Spectacle de marionnette En famille « Monologue d’un chien bien coiffé » Saint-Quentin-sur-le-Homme a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts