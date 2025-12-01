Saison Culturelle > Spectacle En famille « Au fond des mers » Rue Paul Lemonnier Brécey

Saison Culturelle > Spectacle En famille « Au fond des mers » Rue Paul Lemonnier Brécey dimanche 14 décembre 2025.

Saison Culturelle > Spectacle En famille « Au fond des mers »

Rue Paul Lemonnier Espace culturel Bernard Tréhet Brécey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un spectacle immersif et sensoriel sous coquillage pour les tout-petits.

Au début il y a eu l’eau, la mer puis, petit à petit, la vie. Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle de créature qui n’a pas de forme définie, qui va se transformer, se métamorphoser et prendre différentes apparences, grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille.

Au fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin, en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne.

En famille de 6 mois à 3 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Rue Paul Lemonnier Espace culturel Bernard Tréhet Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Spectacle En famille « Au fond des mers »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Spectacle En famille « Au fond des mers » Brécey a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts