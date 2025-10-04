Saison Culturelle > Spectacle « Hansel et Gretel » Salle de l’Etoile Sartilly-Baie-Bocage
Saison Culturelle > Spectacle « Hansel et Gretel »
Salle de l’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Un spectacle poétique et déjanté à partager en famille ! Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices, ça vous dit quelque chose ? Laissez-vous surprendre par cette adaptation du célèbre conte des frères Grimm en une version rythmée, à douze instruments, où l’alexandrin est à l’honneur.
Scie musicale, théorbe, clarinette, violon…, le trio de comédiens musiciens change de casquette et d’instrument à chaque seconde et donne à voir un spectacle mêlant compositions originales et morceaux de répertoire sur instruments anciens et modernes.
Spectacle en famille, enfants dès 6 ans.
Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .
Salle de l’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr
