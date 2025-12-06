Saison culturelle Sylvain Duthu, prologue Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Sylvain Duthu, prologue Théâtre Le Puy-en-Velay samedi 6 décembre 2025.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 33 EUR

Série 1 33€

Série 2 28€

Série 3 21€

Série 4 10€

Début : Samedi 2025-12-06 20:30:00

2025-12-06

Connu comme chanteur du groupe Boulevard des Airs depuis 20 ans et + 500 000 albums vendus, Sylvain Duthu présente le 1er extrait Prologue de son 1er album solo.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Known as the lead singer of the group Boulevard des Airs for 20 years and selling over 500,000 albums, Sylvain Duthu presents the 1st single « Prologue » from his 1st solo album.

German :

Sylvain Duthu, der seit 20 Jahren als Sänger der Gruppe Boulevard des Airs bekannt ist und über 500.000 Alben verkauft hat, präsentiert die erste Auskopplung « Prologue » aus seinem ersten Soloalbum.

Italiano :

Conosciuto come cantante del gruppo Boulevard des Airs per 20 anni e con oltre 500.000 album venduti, Sylvain Duthu presenta il primo singolo « Prologue » dal suo primo album da solista.

Espanol :

Conocido por ser el cantante del grupo Boulevard des Airs durante 20 años y vender más de 500.000 discos, Sylvain Duthu presenta el 1er single « Prologue » de su 1er álbum en solitario.

