[Saison Culturelle] Tant bien que mal Betz
[Saison Culturelle] Tant bien que mal Betz vendredi 14 novembre 2025.
[Saison Culturelle] Tant bien que mal
Place de la Gare Betz Oise
Tarif : 5 – 5 –
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Une performance poignante à propos d’une famille traversée par le deuil d’un de ses membres ; un hymne à la vie où le rire l’emporte toujours.
Dans un solo touchant mais dénué de toute sensiblerie, Marie-Magdeleine raconte le deuil soudain qui frappe tout un clan le suicide inexplicable d’un frère. Elle nous fait entrer dans le quotidien de cette famille, forte et fragile à la fois, où chacun réagit différemment. Accompagnée d’un musicien, elle donne vie à une galerie de personnages truculents pour dire la peine et la joie, le rire et les pleurs et célébrer la vie. Parenthèse enchantée et légère, entre les références philosophiques à Socrate, la douceur de Natasha St-Pier et les envolées de Damasio, Tant bien que mal fait jaillir la beauté et l’humour au milieu du drame.
A partir de 12 ans 5 .
Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Saison Culturelle] Tant bien que mal Betz a été mis à jour le 2025-08-01 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois