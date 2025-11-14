[Saison Culturelle] Tant bien que mal Betz

[Saison Culturelle] Tant bien que mal

Place de la Gare Betz Oise

Début : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

Une performance poignante à propos d’une famille traversée par le deuil d’un de ses membres ; un hymne à la vie où le rire l’emporte toujours.

Dans un solo touchant mais dénué de toute sensiblerie, Marie-Magdeleine raconte le deuil soudain qui frappe tout un clan le suicide inexplicable d’un frère. Elle nous fait entrer dans le quotidien de cette famille, forte et fragile à la fois, où chacun réagit différemment. Accompagnée d’un musicien, elle donne vie à une galerie de personnages truculents pour dire la peine et la joie, le rire et les pleurs et célébrer la vie. Parenthèse enchantée et légère, entre les références philosophiques à Socrate, la douceur de Natasha St-Pier et les envolées de Damasio, Tant bien que mal fait jaillir la beauté et l’humour au milieu du drame.

A partir de 12 ans

Betz 60620 Oise Hauts-de-France

