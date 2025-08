Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur Mairie de Bidos Bidos

Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur Mairie de Bidos Bidos vendredi 27 mars 2026.

Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur

Mairie de Bidos 2 Rue Louis Barthou Bidos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans ce seul en scène atypique, Aurélien Arnaud s’est lancé le défi radical de raconter Terminator 2 le jugement dernier sans aucune aide technique sans musiques enregistrées, sans effets lumineux, sans décors et sans costumes. Sans rien.

En sauvegardant dans son corps et dans sa mémoire ce qu’il considère être comme le plus grand film d’action de tous les temps, Aurélien Arnaud est en mesure de projeter le blockbuster directement dans la conscience des spectateurs. En s’appuyant sur la puissance de l’imagination, le comédien et metteur en scène redonne à ce film culte des années 1990 toutes ses lettres de noblesse, charriant des thèmes très profonds comme le deuil, la folie, la déshumanisation, le destin.

Dès 12 ans. .

Mairie de Bidos 2 Rue Louis Barthou Bidos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

English : Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur

German : Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur

Italiano :

Espanol : Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur

L’événement Saison culturelle Terminator 2 Unplugged Boom’Structur Bidos a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn