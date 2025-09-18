Saison Culturelle > Théâtre « 4211 km » Rue Paul Lemonnier Brécey

Saison Culturelle > Théâtre « 4211 km » Rue Paul Lemonnier Brécey jeudi 19 mars 2026.

Saison Culturelle > Théâtre « 4211 km »

Rue Paul Lemonnier Espace culturel Bernard Tréhet Brécey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

MOLIÈRE 2024 DU MEILLEUR SPECTACLE DU THÉÂTRE PRIVÉ

Une pièce bouleversante pour raconter l’Iran et l’exil.

4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, cette même distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda, leur fille née à Paris, raconte ces héros qui ne se

plaignent jamais, le monde extérieur dans lequel elle cherche désespérément sa place, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Dans cette histoire captivante d’une famille en quête d’identité, les six comédiens au plateau nous font voyager des années 1970 à nos jours dans une grande fluidité.

Dès 12 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Rue Paul Lemonnier Espace culturel Bernard Tréhet Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Théâtre « 4211 km »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Théâtre « 4211 km » Brécey a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts