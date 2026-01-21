[Saison culturelle] Théâtre A.D.N. Story de Lionel Chanu avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer

[Saison culturelle] Théâtre A.D.N. Story de Lionel Chanu

avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:45:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous propose cette pièce de théâtre jouée par la troupe de théâtre de la Côte Fleurie.

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous propose cette pièce de théâtre jouée par la troupe de théâtre de la Côte Fleurie.

Suivez la troupe dans la folle histoire de la famille de Roncevaux !

Après un violent orage, des visiteurs sont bloqués dans leur château de la Brêche. Révélation de lourds secrets, règlement de compte et quiproquos s’enchainent alors ! .

avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 65 30 26 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Saison culturelle] Théâtre A.D.N. Story de Lionel Chanu

As part of its cultural season, the town of Dives-sur-Mer is staging this play by the Côte Fleurie theatre company.

L’événement [Saison culturelle] Théâtre A.D.N. Story de Lionel Chanu Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Normandie Pays d’Auge