[Saison culturelle] Théâtre À la ligne Rue de l’avenir Dives-sur-Mer

[Saison culturelle] Théâtre À la ligne

Rue de l’avenir Beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:10:00

Date(s) :

2026-01-30

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous invite à découvrir cette pièce de théâtre à partir de 12 ans.

Récit puissant et humaniste d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Caliband Théâtre adapte ce roman de Joseph Ponthus avec poésie, humour, émotion et simplicité, faisant résonner cette ode aux soldats de la première ligne d’une chaîne industrielle.

Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-dives-sur-mer. .

Rue de l’avenir Beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

English : [Saison culturelle] Théâtre À la ligne

As part of its cultural season, the town of Dives-sur-Mer invites you to discover this play for ages 12 and up.

