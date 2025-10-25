Saison Culturelle Théâtre de rue rue du Stade Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Théâtre de rue

rue du Stade Gymnase du Monteil Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

UN POUR TOUS, MOI D’ABORD par la compagnie Colégram

C’est le grand jour pour Hélène en public et devant

un jury de spécialistes des Trois Mousquetaires, elle

soutient sa thèse.

Tout public

Durée 1h

English :

UN POUR TOUS, MOI D?ABORD by compagnie Colégram

It?s Hélène?s big day: in front of an audience

and in front of a jury of Three Musketeers specialists, she

her thesis.

All audiences

Running time: 1 hour

German :

EINER FÜR ALLE, ICH ZUERST von der Kompanie Colégram

Heute ist Hélènes großer Tag: Vor Publikum und vor einer

einer Jury aus Experten der Drei Musketiere muss sie

verteidigt ihre Doktorarbeit.

Für alle Zuschauer

Dauer 1 Std

Italiano :

UN POUR TOUS, MOI D’ABORD della compagnia Colégram

È il grande giorno di Hélène: in pubblico e di fronte a una giuria di esperti su I tre moschettieri

una giuria di esperti su I tre moschettieri

la sua tesi.

Tutti gli spettatori

Durata: 1 ora

Espanol :

UN POUR TOUS, MOI D’ABORD de la compañía Colégram

Es el gran día de Hélène: en público y ante un jurado de

un jurado de expertos sobre Los Tres Mosqueteros

su tesis.

Todos los públicos

Duración: 1 hora

