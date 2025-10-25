Saison Culturelle Théâtre de rue rue du Stade Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Théâtre de rue rue du Stade Monistrol-sur-Loire samedi 25 octobre 2025.
Saison Culturelle Théâtre de rue
rue du Stade Gymnase du Monteil Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
UN POUR TOUS, MOI D’ABORD par la compagnie Colégram
C’est le grand jour pour Hélène en public et devant
un jury de spécialistes des Trois Mousquetaires, elle
soutient sa thèse.
Tout public
Durée 1h
rue du Stade Gymnase du Monteil Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
UN POUR TOUS, MOI D?ABORD by compagnie Colégram
It?s Hélène?s big day: in front of an audience
and in front of a jury of Three Musketeers specialists, she
her thesis.
All audiences
Running time: 1 hour
German :
EINER FÜR ALLE, ICH ZUERST von der Kompanie Colégram
Heute ist Hélènes großer Tag: Vor Publikum und vor einer
einer Jury aus Experten der Drei Musketiere muss sie
verteidigt ihre Doktorarbeit.
Für alle Zuschauer
Dauer 1 Std
Italiano :
UN POUR TOUS, MOI D’ABORD della compagnia Colégram
È il grande giorno di Hélène: in pubblico e di fronte a una giuria di esperti su I tre moschettieri
una giuria di esperti su I tre moschettieri
la sua tesi.
Tutti gli spettatori
Durata: 1 ora
Espanol :
UN POUR TOUS, MOI D’ABORD de la compañía Colégram
Es el gran día de Hélène: en público y ante un jurado de
un jurado de expertos sobre Los Tres Mosqueteros
su tesis.
Todos los públicos
Duración: 1 hora
