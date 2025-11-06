Saison Culturelle > Théâtre « Diogène, ma mère et l’ours blanc » Théâtre Avranches

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches Manche

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Une création accompagnée par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, à découvrir en avant-première.

Dolorès vit seule depuis que son mari l’a quittée et que son fils est parti. Atteinte du syndrome de Diogène, elle accumule dangereusement les journaux, les boites… Elle ne jette rien. Elle a peur de manquer… On ne sait jamais . Mais un jour, cette accumulation s’effondre et Dolorès se retrouve coincée sous des monceaux d’objets. Elle perd rapidement la notion du temps, se fait rattraper par ses souvenirs et des hallucinations.

Ce spectacle nous interroge sur ces forces inconscientes qui nous poussent à vivre ou survivre parfois.

Dès 11 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

