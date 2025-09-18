Saison Culturelle > Théâtre « Kermesse » Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saison Culturelle > Théâtre « Kermesse » Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët jeudi 15 janvier 2026.

Saison Culturelle > Théâtre « Kermesse »

Le Rex 30 Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Un spectacle à l’humour contagieux pour se défaire des préjugés qui nous empêchent d’être nous-mêmes et de tout simplement danser la chenille. Le monde est en crise et nous sommes nés dedans.

C’est à nous de le changer, c’est une évidence… Et si on commençait par une chenille ?

Avec la chenille pour point de départ, le collectif La Cabale questionne notre rapport au ridicule et

à la honte et fait de cette danse un sujet politique, sociologique et écologique.

Serions-nous capables d’amorcer une réconciliation nationale autour d’une danse ? Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par se sauver de soi ?

Dès 10 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Le Rex 30 Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Théâtre « Kermesse »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Théâtre « Kermesse » Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts