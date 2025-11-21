Saison Culturelle > Théâtre « La Décision » Théâtre Avranches

Saison Culturelle > Théâtre « La Décision » Théâtre Avranches vendredi 21 novembre 2025.

Saison Culturelle > Théâtre « La Décision »

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Une création accompagnée par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, à découvrir en avant-première.

Il commente des documentaires animaliers, elle écrit une thèse sur Médée. Ils se réveillent ensemble pour la première fois, pourtant elle est enceinte. De lui. Ensorcelé ou abêti, il découvre brutalement son désir de garder l’enfant tandis qu’elle requestionne le monde entier face à la responsabilité qui pousse dans son ventre. Accompagnés par l’un des derniers tigres de Sumatra et Médée en personne, ils s’accordent à ne pas se quitter tant qu’une décision concernant l’avenir de cette grossesse ne sera pas prise.

Dès 14 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Théâtre « La Décision »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Théâtre « La Décision » Avranches a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts