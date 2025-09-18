Saison Culturelle > Théâtre « L’abolition des privilèges » Lieu-dit Le Logis Brécey

Saison Culturelle > Théâtre « L'abolition des privilèges » Lieu-dit Le Logis Brécey mercredi 11 février 2026.

Lieu-dit Le Logis Château de Vassy Brécey Manche

Début : 2026-02-11 20:30:00

2026-02-11

Un spectacle immersif, intelligent et percutant, d’une surprenante résonnance.

Un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août 1789. Hugues Duchêne adapte avec brio le roman

historique de Bertrand Guillot porté sur scène par Maxime Pambet qui interprète admirablement tous les personnages.

Une programmation en partenariat avec l’Établissement public national du Mont Saint-Michel et le Centre des monuments nationaux.

Ce spectacle est présenté en tournée dans 3 lieux patrimoniaux du territoire, emblématiques de la société d’ordre abolie par la révolution française une abbaye (abbaye du Mont Saint-Michel 14 février), un château (château de Vassy à Brécey 11 février) et un lieu républicain (Hôtel de Ville d’Avranches 12 février). Une expérience inédite à vivre et revivre chaque fois différement !

VISITE des lieux patrimoniaux d’accueil à partir de 19h. Gratuit sur inscription Informations

projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr

Dès 14 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Lieu-dit Le Logis Château de Vassy Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

