Saison Culturelle > Théâtre « L’odeur de la guerre » Théâtre Avranches

Saison Culturelle > Théâtre « L’odeur de la guerre » Théâtre Avranches mardi 3 mars 2026.

Saison Culturelle > Théâtre « L’odeur de la guerre »

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Un spectacle haletant, à l’ironie ravageuse, pour porter la voix des jeunes et nous parler de résilience.

Julie Duval, comédienne-boxeuse, guerrière du bonheur, se raconte, gants de boxe aux poings,

kickant dans le sac de frappe installé sur scène.

Cette autobiographie pleine de colère se fait chaleureux manuel de survie, grâce à un jeu théâtral physique et sensible dans lequel la comédienne interprète tous les personnages.

Rencontrez l’autrice et interprète Julie Duval à l’issue de la représentation.

Dès 14 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Théâtre « L’odeur de la guerre »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Théâtre « L’odeur de la guerre » Avranches a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts