Saison Culturelle > Théâtre Ma république et moi Salle polyvalente Ducey-Les Chéris

Saison Culturelle > Théâtre Ma république et moi

Salle polyvalente Ducey Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Une invitation élégante à l’empathie et à la tolérance.

Issam nous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts. Issam est comédien, il aime Molière, le foot et supporte la France et le Maroc. Sa mère paie ses impôts, a tout donné à ses enfants et ne demande rien à personne. Mais d’autres lui demandent des comptes, d’autres veulent lui dire comment vivre et personne ne lui demande son avis. Mais, pour une fois, sa mère va parler et donner son opinion.

Issam Rachyq-Ahrad raconte avec lucidité, humour et tendresse une histoire d’amour entre une mère et son fils, pour deux pays et pour le théâtre.

Dès 14 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle polyvalente Ducey Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

