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Saison Culturelle Théâtre Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Théâtre Monistrol-sur-Loire mardi 28 avril 2026.

Adresse : Espace culturel du Monteil

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-28T20:00:00

Fin : 2026-04-28T

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Théâtre

Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

L’ENVOL
A la frontière entre réalisme et absurde, l’Envol
dresse le constat satirique d’une société débordante
d’injonctions de genre, où les femmes comme les
hommes ne sont pas épargné-es.
A partir de 10 ans
Durée 1h45
  .

Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

L?ENVOL
Straddling the line between realism and the absurd, L’Envol
satirizes a society overflowing with gender
overflowing with gender injunctions, where women and
men are not spared.
Ages 10 and up
Running time 1h45

L’événement Saison Culturelle Théâtre Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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