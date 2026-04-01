Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Théâtre

Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

L’ENVOL

A la frontière entre réalisme et absurde, l’Envol

dresse le constat satirique d’une société débordante

d’injonctions de genre, où les femmes comme les

hommes ne sont pas épargné-es.

A partir de 10 ans

Durée 1h45

.

Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

L?ENVOL

Straddling the line between realism and the absurd, L’Envol

satirizes a society overflowing with gender

overflowing with gender injunctions, where women and

men are not spared.

Ages 10 and up

Running time 1h45

L’événement Saison Culturelle Théâtre Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron