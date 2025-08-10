[Saison culturelle] Théâtre Simone en aparté Rue de l’avenir Dives-sur-Mer

[Saison culturelle] Théâtre Simone en aparté

Rue de l’avenir Beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 20:20:00

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous invite à découvrir cette pièce de théâtre à partir de 14 ans.

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous invite à découvrir cette pièce de théâtre à partir de 14 ans.

Simone Veil, libre, ardente, déterminée. Une icône républicaine.

Dans un seul en scène exigeant avec la comédienne Sophie Caritté, cette pièce est un kaléidoscope d’évocations mettant en lumière les multiples facettes de Simone Veil à différents âges de sa vie.

Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-dives-sur-mer. .

Rue de l’avenir Beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

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English : [Saison culturelle] Théâtre Simone en aparté

As part of its cultural season, the town of Dives-sur-Mer invites you to discover this play for children aged 14 and over.

L’événement [Saison culturelle] Théâtre Simone en aparté Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge