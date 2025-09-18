Saison Culturelle > Théâtre « Skroll » Salle de l’Etoile Sartilly-Baie-Bocage

Saison Culturelle > Théâtre « Skroll » Salle de l’Etoile Sartilly-Baie-Bocage mercredi 25 mars 2026.

Saison Culturelle > Théâtre « Skroll »

Salle de l’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Une création en milieu scolaire soutenue par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, à découvrir en avant-première.

Kasper, 16 ans, a un chagrin d’amour. Il se réfugie dans sa grotte, celle des réseaux sociaux. En faisant défiler images et vidéos que lui propose sa bulle de filtre, il tombe sur Skroll, jeune fille de son âge. Leadeuse et porte-parole d’une jeunesse rongée par l’anxiété, l’angoisse et la peur, elle prône la paix. Kasper va entretenir un dialogue avec elle qui va le conduire à regarder le monde autrement.

Skroll interroge la fabrication de l’opinion à l’ère des nouvelles technologies, de l’intelligence artificielle et de la manipulation de nos émotions pour parvenir à la création de la pensée unique.

Dès 12 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle de l’Etoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Théâtre « Skroll »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Théâtre « Skroll » Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts