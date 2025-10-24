Saison culturelle Thomas Dutronc en concert Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Thomas Dutronc en concert Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 24 octobre 2025.
Saison culturelle Thomas Dutronc en concert
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Série 1 45€
Série 2 38€
Série 3 26€
Série 4 10€
Début : Vendredi 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchyou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
English :
After two superb side-projects, Jazz cool with international artists on Frenchyou and duets with his father Jacques Dutronc at Zeniths all over France, Thomas is back with a recipe for happiness.
German :
Nach zwei großartigen Parallelprojekten, coolem Jazz mit internationalen Künstlern auf Frenchyou noch als Duo in Zenith in ganz Frankreich mit seinem Vater Jacques Dutronc, kehrt Thomas mit dem Rezept für Glück zurück.
Italiano :
Dopo due superbi progetti collaterali, Jazz cool con artisti internazionali su Frenchyou e un duetto con il padre Jacques Dutronc negli Zéniths di tutta la Francia, Thomas torna con una ricetta per la felicità.
Espanol :
Tras dos magníficos proyectos paralelos, Jazz cool con artistas internacionales en Frenchyou y un dúo con su padre Jacques Dutronc en Zéniths de toda Francia, Thomas vuelve con una receta para la felicidad.
