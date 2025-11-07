Saison culturelle Tom Baldetti, Tome 1 Théâtre Le Puy-en-Velay

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 37 EUR

Série 1 37€

Série 2 31€

Série 3 23€

Série 4 10€

Début : Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

In this disarmingly funny stand-up comedy, Tom examines his family ties, his childhood fears and the unsuspected strengths of a young adult. He wonders about fatherhood, the meaning of friendship and the mad desire to be loved.

German :

In diesem entwaffnend komischen Stand-up-Comedy-Film untersucht Tom seine Familienbande, seine Kindheitsängste und die ungeahnten Kräfte eines jungen Erwachsenen. Er hinterfragt die Vaterschaft, die Bedeutung von Freundschaft und den verrückten Wunsch, geliebt zu werden.

Italiano :

In questa disarmante e divertente stand-up comedy, Tom esamina i suoi legami familiari, le sue paure infantili e gli insospettabili punti di forza di un giovane adulto. Riflette sulla paternità, sul significato dell’amicizia e sul folle desiderio di essere amati.

Espanol :

En esta comedia desarmantemente divertida, Tom examina sus lazos familiares, sus miedos infantiles y las fortalezas insospechadas de un joven adulto. Reflexiona sobre la paternidad, el significado de la amistad y el loco deseo de ser amado.

